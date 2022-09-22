Зеленский образовал рабочую группу по созданию трибунала из-за агрессии РФ

В Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский создал группу с целью обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины.
Поэтому для разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала в группу решили добавить следующих членов:
Робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Напомним, ранее в МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ.
Ранее Британия заявляла о поддержке идеи создания Международного трибунала для Путина.
Также Украина заявляла о намерении учредить одноразовый международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением.
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