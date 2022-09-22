RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский образовал рабочую группу по созданию трибунала из-за агрессии РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский создал группу с целью обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Поэтому для разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала в группу решили добавить следующих членов:

  • Ермак Андрей - руководитель офиса президента Украины, глава группы;
  • Смирнов Андрей - заместитель руководителя офиса президента Украины;
  • Гавриш Олег - главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя офиса президента Украины;
  • Золотарева Оксана - директор департамента международного права МИД Украины;
  • Карасевич Александр - генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству офиса президента Украины;
  • Качура Александр - народный депутат Украины;
  • Ковальская Елена - руководитель кабинета руководителя офиса президента Украины;
  • Кориневич Антон - посол по особым поручениям МИД Украины;
  • Костин Андрей - генеральный прокурор;
  • Кулеба Дмитрий - министр иностранных дел Украины;
  • Малюська Денис - министр юстиции Украины;
  • Маслов Денис - председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;
  • Мезенцева Мария - народный депутат Украины;
  • Сибига Андрей - заместитель руководителя офиса президента Украины;
  • Устинова Александра - народный депутат Украины;
  • Хоменко Елена - народный депутат Украины.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Напомним, ранее в МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ.

Ранее Британия заявляла о поддержке идеи создания Международного трибунала для Путина.

Также Украина заявляла о намерении учредить одноразовый международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине