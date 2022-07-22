ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина планирует создать трибунал для Путина : в ОП рассказали детали

Новина українською →
Киев, Пятница 22 июля 2022 04:19
Украина планирует создать трибунал для Путина : в ОП рассказали детали Фото: Украина планирует создать трибунал для Путина (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена учредить одноразовый международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Таким образом удастся ускорить процесс привлечения их к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время встречи с иностранными журналистами в четверг, 21 июля, пояснил, что акт агрессии, по которому будет возбуждено дополнительное производство, легко доказать.

"То, что Россия вторглась в Украину своей армией, является фактом, который признают наши международные партнеры. Мы надеемся получить обвинительное заключение в течение трех месяцев", - сказал он.

В свою очередь посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич отметил, что наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".

Дипломат также добавил, что несколько международных партнеров согласились создать трибунал. Однако не рассказал, кто именно дал свой положительный ответ.

Напомним, Дмитрий Кулеба ранее призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии.

Более того, министр иностранных дел даже раскрыл его будущие параметры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Офис президента Война России против Украины
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен