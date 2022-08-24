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В МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 17:03
В МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ Фото: МИД Украины призвало создать трибунал по расследованию агрессии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В МИД призывают все государства и организации поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы призываем все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Вместе мы должны приложить усилия к тому, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств", - говорится в обращении на сайте МИДа.

Украинское внешнеполитическое ведомство также призываем международных партнеров ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских элит и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы.

По мнению дипломатов, урок 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и развязала войну, очень четкий: любой компромисс с Кремлем сегодня обернется еще более жесткой агрессией завтра.

Создание трибунала по преступлениям России

Ранее мы писали, что по словам Кулебы, трибунал для президента России Владимира Путина за военные преступления в Украине обязательно будет, однако на его создание потребуется время.

Также глава МИД Украины сообщил, что существуют проблемы по созданию трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания Спецтрибунала.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и широко известный Международный уголовный суд в Гааге.

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