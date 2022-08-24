В МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ

В МИД призывают все государства и организации поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы призываем все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Вместе мы должны приложить усилия к тому, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств", - говорится в обращении на сайте МИДа.

Украинское внешнеполитическое ведомство также призываем международных партнеров ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских элит и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы.

По мнению дипломатов, урок 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и развязала войну, очень четкий: любой компромисс с Кремлем сегодня обернется еще более жесткой агрессией завтра.