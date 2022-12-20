Президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію. Також він призначив її очільника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"На виконання ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області", - йдеться в документі.

Згідно з указом, начальником Новокаховської міської військової адміністрації в Херсонській області став Валерій Брусенський.

Документ набирає чинності з дня його опублікування (19 грудня).

Нагадаємо, нещодавно президент України утворив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Також Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області.

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