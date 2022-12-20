Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію
Президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію. Також він призначив її очільника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"На виконання ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області", - йдеться в документі.
Згідно з указом, начальником Новокаховської міської військової адміністрації в Херсонській області став Валерій Брусенський.
Документ набирає чинності з дня його опублікування (19 грудня).
Нагадаємо, нещодавно президент України утворив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області.
Також Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області.
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