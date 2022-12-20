Президент Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию. Также он назначил ее руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Во исполнение ЗУ "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области", - говорится в документе.

Согласно указу, начальником Новокаховской городской военной администрации в Херсонской области стал Валерий Брусенский.

Документ вступает в силу со дня опубликования (19 декабря).

Напомним, недавно президент Украины образовал еще четыре военных администрации в Херсонской области.

Также Зеленский создал три военных администрации в Запорожской области.

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