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Зеленський створив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області: список

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Середа 14 грудня 2022 17:11
Зеленський створив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області: список Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ №865.

Президент утворив дві адміністрації у Херсонському районі:

  • Білозерську селищну військову адміністрацію;
  • Музиківську сільську військову адміністрацію.

Також було створено дві адміністрації у Каховському районі:

  • Присиваську сільську військову адміністрацію;
  • Тавричанську сільську військову адміністрацію.

Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області.

РБК-Україна також повідомляло, що 15 обласних військових адміністрацій долучилися до відновлення Херсона після окупації.

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Володимир Зеленський Херсонська область
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