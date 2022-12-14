Зеленський створив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області: список
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ №865.
Президент утворив дві адміністрації у Херсонському районі:
- Білозерську селищну військову адміністрацію;
- Музиківську сільську військову адміністрацію.
Також було створено дві адміністрації у Каховському районі:
- Присиваську сільську військову адміністрацію;
- Тавричанську сільську військову адміністрацію.
Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області.
РБК-Україна також повідомляло, що 15 обласних військових адміністрацій долучилися до відновлення Херсона після окупації.
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