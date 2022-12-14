Зеленський створив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області: список

Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ №865 .

Президент утворив дві адміністрації у Херсонському районі:

Білозерську селищну військову адміністрацію;

Музиківську сільську військову адміністрацію.

Також було створено дві адміністрації у Каховському районі:

Присиваську сільську військову адміністрацію;

Тавричанську сільську військову адміністрацію.

Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив ще чотири військові адміністрації у Херсонській області.

РБК-Україна також повідомляло, що 15 обласних військових адміністрацій долучилися до відновлення Херсона після окупації.

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