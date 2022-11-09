Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список

У середу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Своїм указом №760 глава держави утворив військові адміністрації у Херсонській області, а саме:

Нагадаємо, що раніше Зеленський створив нові військові адміністрації у Херсонській та Харківській областях.

Також Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області.

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