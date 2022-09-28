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Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області

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Київ, Середа 28 вересня 2022 17:15
Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський утворив три військові адміністрації у Запорізькій області. Відповідний указ він підписав сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Своїм указом №673 глава держави утворив військові адміністрації у тимчасово окупованому Бердянському районі, а саме в селищі Андріївка, селах Андрівка та Берестове.

При цьому Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський створив 20 військових адміністрацій у Луганській області, а також 15 адміністрацій у Херсонській області.

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Володимир Зеленський Запорожская область
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