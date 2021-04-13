Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства президента в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства главы государства в Крыму. Документ принят с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях.

Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым" опубликован на сайте главы государства.

"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселенных с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщил пресс-центр президента.

Согласно документу, представительство президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, защиты и поддержки граждан, проживающих в автономной республике, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и вооруженным конфликтом.

Кроме того, представительство должно информировать международных партнеров о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности преследования украинских граждан по политическим мотивам, а также нарушение норм международного гуманитарного права.

Представительство также должно заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

В обязанности представительства также входит реализация эффективной информационной политики, противодействие дезинформации, выстраивание модели коммуникации с украинскими гражданами, проживающими на временно оккупированной территории, их информирование о возможностях реализации ими прав и законных интересов на подконтрольной Украины территории.