Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства президента в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства главы государства в Крыму. Документ принят с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил пресс-центр президента Украины.
Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым" опубликован на сайте главы государства.
"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселенных с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщил пресс-центр президента.
Согласно документу, представительство президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, защиты и поддержки граждан, проживающих в автономной республике, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и вооруженным конфликтом.
Кроме того, представительство должно информировать международных партнеров о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности преследования украинских граждан по политическим мотивам, а также нарушение норм международного гуманитарного права.
Представительство также должно заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.
В обязанности представительства также входит реализация эффективной информационной политики, противодействие дезинформации, выстраивание модели коммуникации с украинскими гражданами, проживающими на временно оккупированной территории, их информирование о возможностях реализации ими прав и законных интересов на подконтрольной Украины территории.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовкв заверил, что в случае деоккупации Крыма Украина не будет насильно депортировать россиян, которые там живут. По его словам, этого украинская власть не допустит.
Отметим, инициативу "Крымская платформа" по деоккупации уже поддержали более десяти стран мира.
РБК-Украина ранее сообщало, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание Крымской платформы как угрозу агрессии против "двух субъектов Российской Федерации".