ОП: более десяти стран поддержали Крымскую платформу по деоккупации

Инициативу "Крымская платформа" по деоккупации уже поддержали больше десяти стран мира. Первый саммит должен состояться 23 августа.

"Сейчас же президент Владимир Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения - о "Крымской платформе". Создание Крымской платформы уже приветствовали такие страны как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны - их уже больше десятка. И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров", - сказала она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание Крымской платформы как угрозу агрессии против "двух субъектов Российской Федерации". А также пригрозила другим государствам тем, что участие в украинской инициативе будет расцениваться как недружественный шаг.

Крымская платформа - это первая инициатива Украины по деоккупации полуострова, которая предполагает привлечение международного сообщества к этой проблеме. На август 2021 года запланирован первый саммит в Киеве и ряд зарубежных партнеров Украины подтвердили заинтересованность в участии.