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Насильственной депортации россиян из Крыма не будет, - ОП

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 09:37
Насильственной депортации россиян из Крыма не будет, - ОП Фото: Игорь Жовква (facebook.com/New_Europe_Center)
Автор: Анастасия Рокитна

В случае деоккупации Крыма Украина не будет насильно депортировать россиян, которые там живут. Этого украинская власть не допустит.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, если это произойдет, то мир скажет, что Украина такая же, как Россия.

"Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать международные конвенции, которые касаются гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может", - сообщил он.

Заместитель главы ОП отметил, что есть немало тех, кто готов вернуться к своим крымским домам после освобождения полуострова.

"И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями", - отметил он.

Напомним, инициативу "Крымская платформа" по деоккупации уже поддержали более десяти стран мира.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание Крымской платформы как угрозу агрессии против "двух субъектов Российской Федерации".

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