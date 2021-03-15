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РФ заявила о "посягательстве на ее территориальную целостность" из-за "Крымской платформы"

Новина українською → Москва, Понедельник 15 марта 2021 17:44
РФ заявила о "посягательстве на ее территориальную целостность" из-за "Крымской платформы" Фото: здание МИД РФ в Москве (mid.ru)
Автор: Андрей Василюк

В МИД России заявили, что Москва будет рассматривать участие любых стран и организаций в инициативе "Крымская платформа" как недружественный в отношении РФ шаг, как "прямое посягательство на ее территориальную целостность".

Об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Она заявила, что все усилия Киева по возвращению Крыма якобы "являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации".

"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - говорится в сообщении.

МИД РФ призвал Киев, а также "другие государства, которые поддерживают украинские инициативы, к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации".

Напомним, Крымская платформа - это первая серьезная инициатива Украины по деоккупации полуострова. На август 2021 года запланирован первый международный саммит в Киеве. Ряд зарубежных партнеров Украины подтвердили заинтересованность в участии в Крымской платформе.

Но в российской Государственной думе уже заявили, что Москва не допустит попыток отчуждения оккупированного Крыма.

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