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Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ и определил первого на выход

Новости » Экономика     01.07.2020 - 13:54
Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ и определил первого на выход
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Членов комиссии будут менять в течение пяти лет

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Первой будет уволена Елена Антонова.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Согласно указу, ротация применяется:

1) до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

2) до 1 июля 2021 года к члену комиссии Оксане Кривенко.

3) к 1 июля 2023 года к члену комиссии Алексею Магде.

4) до 1 июля 2024 года ротация применяется к:

  • члену комиссии Ольге Бабий;
  • члену комиссии Дмитрию Коваленко;

5) до 1 июля 2025 года ротация применяется к:

  • члену комиссии Руслану Кайдашу;
  • члена комиссии, Валерия Тарасюку.

Напомним, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ, поскольку полномочия президента не предусматривают право создания такого органа.

Однако в декабре 2019 года Верховная рада Украины одобрила изменения в закон о НКРЭКУ, (относительно приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины).

В июне 2020 года Кабинет министров Украины образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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