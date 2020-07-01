Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП та визначив першого на вихід

Членів комісії будуть змінювати упродовж п'яти років
Президент України Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Першою буде звільнена Олена Антонова.
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Згідно з указом, ротація застосовується:
1) до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової.
2) до 1 липня 2021 року - до члена комісії Оксани Кривенко.
3) до 1 липня 2023 року ротація застосовується до члена комісії Олексія Магди.
4) до 1 липня 2024 року ротація застосовується до:
5) до 1 липня 2025 року ротація застосовується до:
Нагадаємо, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП, оскільки повноваження президента не передбачають право створення такого органу.
Однак у грудні 2019 року Верховна рада України схвалила зміни до закону про НКРЕКП, (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України).
У червні 2020 року Кабінет міністрів України утворив конкурсну комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП.
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Автор: Олександр Білоус