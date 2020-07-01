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Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП та визначив першого на вихід

Новини » Економіка     01.07.2020 - 13:54
Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП та визначив першого на вихід
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Членів комісії будуть змінювати упродовж п'яти років

Президент України Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Першою буде звільнена Олена Антонова.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Згідно з указом, ротація застосовується:

1) до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової.

2) до 1 липня 2021 року - до члена комісії Оксани Кривенко.

3) до 1 липня 2023 року ротація застосовується до члена комісії Олексія Магди.

4) до 1 липня 2024 року ротація застосовується до:

  • члена комісії Ольги Бабій;
  • члена комісії Дмитра Коваленка;

5) до 1 липня 2025 року ротація застосовується до:

  • члена комісії Руслана Кайдаша;
  • члена комісії, Валерія Тарасюка.

Нагадаємо, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП, оскільки повноваження президента не передбачають право створення такого органу.

Однак у грудні 2019 року Верховна рада України схвалила зміни до закону про НКРЕКП, (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України).

У червні 2020 року Кабінет міністрів України утворив конкурсну комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир Зеленський
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