Рада одобрила закон о правомочности НКРЭКУ

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом НКРЭКУ определен как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2490-1 "О внесении изменений в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других законов Украины (относительно приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 265 нардепов.

Суть закона

Законом предусматривается определить НКРЭКУ как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров Украины.

"Принятие законопроекта позволит, согласно решению Конституционного суда, создать правовые основания для функционирования НКРЭКУ как постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, сохранит ее независимость, а также обеспечит выполнение Украиной своих обязательств перед Энергетическим Сообществом взятых по Протоколу о присоединении Украины к Энергетическому Сообществу и Соглашением об ассоциации Украина - ЕС", - указано в пояснительной записке.

Документом регулируется порядок назначения членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора.

Предусмотрен запрет увольнения членов Нацкомиссии в случае сложения полномочий Кабмина перед новоизбранной Радой, отставки правительства, которая принята парламентом или формирования нового состава Кабмина.

Ротация членов НКРЭКУ

Определяется, что лицо, находящееся в должности члена регулятора на день вступления в силу этого закона, продолжает осуществлять полномочия члена комиссии в течение срока, составляющего разницу между шестью годами и сроком пребывания в должности до дня вступления в силу документа.

Ротация членов регулятора, находящихся в должности по состоянию на день вступления в силу данного закона, применяется к:

одному члену регулятора - до 1 июля 2020 года;

одному члену регулятора - до 1 июля 2021;

одному члену регулятора - до 1 июля 2023;

двум членам регулятора - до 1 июля 2024;

двум членам регулятора - до 1 июля 2025 года.

Схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком утверждается президентом Украины.

Напомним, 5 декабря Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2490-1.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус подчеркивал, что в случае непринятия закона с 1 января НКРЭКУ будет неправомочным регулятором.

Подчеркнем, в июне Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ. Суд отметил, что полномочия главы государства не предусматривают право создания такого органа. Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко.