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Кабмин создал комиссию по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ

Новости » Экономика     25.06.2020 - 15:10
Кабмин создал комиссию по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

В комиссию вошли представители от Рады и правительства

Кабинет министров Украины создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В комиссию вошли пять человек.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 25 июня.

Кабмин также назначил состав комиссии по отбору, в которую вошли:

Члены конкурсной комиссии, определены Кабмином на основании предложений Минэнерго и Минрегиона:

  • Сергей Чех
  • Юрий Андрийчук.

Члены конкурсной комиссии, определены Кабмином на основании предложений Комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг:

  • Алексей Рябчин,
  • Светлана Голикова,
  • Олег Прохоренко.

Напомним, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ, поскольку полномочия президента не предусматривают право создания такого органа.

Однако в декабре 2019 года Верховная рада Украины одобрила изменения в закон о НКРЭКУ (о приведении в соответствие с требованиями Конституции Украины).

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныкомиссия
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