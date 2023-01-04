Зеленський про успіх під Бахмутом: кожна невдача ворога - суттєве послаблення РФ
Окупанти вже півроку переносять дату захоплення Донбасу, а на Бахмутському напрямку щодня зазнають невдач. Це лише показує, наскільки Росія ослабла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відеозвернення.
"Кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора", - сказав президент.
Зеленський під час звернення відзначив українських бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута.
"Це хороший результат, і я дякую за нього", - наголосив він.
Президент нагадав, що росіяни не досягають успіху на Донбасі, а лише постійно переносять дату, коли все ж мріють його захопити.
"Ось очікували до Нового року - а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили в Донецькій області - вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами - це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну", - сказав Зеленський.
Він додав, що якщо Росію до реальності повертають лише такі новини з фронту, то Україні доведеться по максимуму це забезпечити.
Нагадаємо, сьогодні українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм і контратакували окупантів. Ба більше їм вдалося захопити позицію російських солдатів.
Як зазначають іноземні ЗМІ, на тлі потужного опору українських захисників та через невдачі під Бахмутом Росія почала перекидати свої основні наступальні сили ближче до Соледара.
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