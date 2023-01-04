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Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута

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Бахмут, Середа 04 січня 2023 16:45
Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута Фото: прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів. Їм вдалося захопити позицію російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ДПСУ, у ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили.

"Бійці просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додали прикордонники.

Як повідомлялося, ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.

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