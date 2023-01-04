Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів. Їм вдалося захопити позицію російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Бійці просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додали прикордонники.

Як додають в ДПСУ, у ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили.

"Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.