Зеленский об успехе под Бахмутом: каждая неудача врага - существенное ослабление РФ

Оккупанты уже полгода переносят дату захвата Донбасса, а на Бахмутском направлении ежедневно терпят неудачи. Это лишь показывает, насколько Россия ослабла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения.

"Каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства агрессора", - сказал президент.

Зеленский во время обращения отметил украинских бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.

"Это хороший результат, и я благодарю его", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что россияне не преуспевают на Донбассе, а лишь постоянно переносят дату, когда все же мечтают его захватить.

"Вот ожидали к Новому году - а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области - они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если Россию к реальности возвращают только такие новости с фронта, то Украине придется по максимуму это обеспечить.