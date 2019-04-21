Зеленский упрекнул Порошенко в агитации в день тишины

Кандидат в президенты на выборах 2019 Владимир Зеленский упрекнул Петра Порошенко в агитации в день тишины 20 апреля. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он заверил, что "никогда не нарушал закон".

"Сегодня было административное нарушение. Эти идентичные плакаты и биллборды были у команды Порошенко. Сегодня и вчера я не проводил концерты с агитацией в Виннице, например", - заявил он.

Вместе с тем, он заявил, что "готов обратиться за помощью и сотрудничать с Порошенко, если придется".

"Если общество скажет, что хочет увидеть Порошенко на каком-то посту… Но это вопрос не ближайших дней", - добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах сократить администрацию президента.

На вопрос журналиста, определился ли Зеленский с местом, где он будет "жить и работать", он ответил, что его команда еще не определилась, но планирует сократить администрацию президента.

РБК-Украина также писало, что Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. В то же время он отметил, что может не успеть распустить парламент до осенних выборов.