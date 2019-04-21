Зеленський дорікнув Порошенко в агітації в день тиші

Кандидат у президенти на виборах 2019 Володимир Зеленський дорікнув Петра Порошенка в агітації в день тиші 20 квітня. Про це Зеленський заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він запевнив, що "ніколи не порушував закон".

"Сьогодні було адміністративне порушення. Ці ідентичні плакати і білборди були у команди Порошенка. Сьогодні і вчора я не проводив концерти з агітацією у Вінниці, наприклад", - заявив він.

Разом з тим, він заявив, що "готовий звернутися за допомогою і співпрацювати з Порошенком, якщо доведеться".

"Якщо суспільство скаже, що хоче побачити Порошенко на якійсь посаді... Але це питання не найближчих днів", - додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів про плани скоротити адміністрацію президента.

На питання журналіста, чи визначився Зеленський з місцем, де він буде жити і працювати", він відповів, що його команда ще не визначилася, але планує скоротити адміністрацію президента.

РБК-Україна також писало, що Зеленський у разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. В той же час він зазначив, що може не встигнути розпустити парламент до осінніх виборів.