Головна » Новини » Політика

Зеленський уперше зустрівся з Тихановською: обговорили правосуддя над Лукашенком і не тільки

Понеділок 26 січня 2026 03:05
UA EN RU
Зеленський уперше зустрівся з Тихановською: обговорили правосуддя над Лукашенком і не тільки Фото: президент Володимир Зеленський і білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Маловічко Юлія

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у Вільнюсі з президентом Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних тем - взаємопідтримка, зокрема щодо звільнення політв'язнів, притягнення до відповідальності диктатора Олександра Лукашенка та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Тихановської.

У пресслужбі Тихановської йдеться, що під час зустрічі із Зеленським вона від імені білорусів висловила цілковиту підтримку українському народу, який бореться за свободу, і подякувала президенту "за сильну промову на церемонії вшанування повстанців 1863 року".

"Вона подякувала президенту за підтримку демократичної Білорусі та за те, що керівництво України розділяє білоруський народ і режим", - ідеться в повідомленні.

Ще Тихановська згадала білоруських добровольців, волонтерів, а також партизанів, незаконно засуджених за солідарність і підтримку України, а також білорусів в Україні. Лідерка опозиції Білорусі також окремо звернула увагу на долю полонених білоруських добровольців.

Також політик подякувала Зеленському та його команді (зокрема, керівнику Офісу президента Кирилу Буданову) за прийом останньої групи звільнених політв'язнів.

"Сторони обговорили процес звільнень, подальші кроки та готовність України надавати подібну підтримку й надалі", - додали у пресслужбі Тихановської.

Ще в повідомленні зазначено, що сторони торкнулися тем санкційної політики, спільної стратегії з європейськими та американськими партнерами, та притягнення до відповідальності Лукашенка і пособників режиму, зокрема - за депортацію українських дітей.

"Тихановська запропонувала призначити спеціального посланника по Білорусі, як це зробили багато інших демократичних країн, а також тіснішу співпрацю з Місією демократичних сил у Києві. Також обговорювався візит Тихановської в Україну: президент Зеленський запросив Тихановську відвідати Київ", - додали в Telegram опозиціонерки.

Наостанок Тихановська підкреслила, що долі вільної Білорусі та України взаємопов'язані, і що вона та її команда будуть раді ще тіснішій співпраці з Україною.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви для участі в офіційних заходах з нагоди річниці Січневого повстання.

Січневе повстання - це національно-визвольне повстання 1863-1864 років проти влади Російської імперії, яке охопило території сучасних Польщі, Литви, Білорусі та частини України.

