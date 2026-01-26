ua en ru
Зеленский впервые встретился с Тихановской: обсудили правосудие над Лукашенко и не только

Понедельник 26 января 2026 03:05
Зеленский впервые встретился с Тихановской: обсудили правосудие над Лукашенко и не только Фото: президент Владимир Зеленский и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Маловичко Юлия

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с президентом Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых тем - взаимоподдержка, в том числе по освобождению политзаключенных, привлечение к ответственности диктатора Александра Лукашенко и другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Тихановской.

В пресс-службе Тихановской говорится, что при встрече с Зеленским она от имени белорусов выразила полную поддержку украинскому народу, который борется за свободу и поблагодарила президента "за сильную речь на церемонии почтения восстанцев 1863 года".

"Она поблагодарила президента за поддержку демократической Беларуси и за то, что руководство Украины разделяет белорусский народ и режим", - говорится в сообщении.

Еще Тихановская упомянула белорусских добровольцев, волонтеров, а также партизан, незаконно осужденных за солидарность и поддержку Украины, а также белорусов в Украине. Лидер оппозиции Беларуси также отдельно обратила внимание на судьбу пленных белорусских добровольцев.

Также политик поблагодарила Зеленского и его команду (в частности, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова) за прием последней группы освобожденных политзаключенных.

"Стороны обсудили процесс освобождений, дальнейшие шаги и готовность Украины оказывать подобную поддержку и в дальнейшем", - добавили в пресс-службе Тихановской.

Еще в сообщении указано, что стороны затронули темы санкционной политики, совместной стратегии с европейскими и американскими партнерами, и привлечение к ответственности Лукашенко и пособников режима, в том числе - за депортацию украинских детей.

"Тихановская предложила назначить специального посланника по Беларуси, как это сделали многие другие демократические страны, а также более тесное сотрудничество с Миссией демократических сил в Киеве. Также обсуждался визит Тихановской в Украину: президент Зеленский пригласил Тихановскую посетить Киев", - добавили в Telegram оппозиционерки.

Напоследок Тихановская подчеркнула, что судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны, и что она и ее команда будут рады еще более тесному сотрудничеству с Украиной.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву для участия в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.

Январское восстание - это национально-освободительное восстание 1863-1864 годов против власти Российской империи, которое охватило территории современных Польши, Литвы, Беларуси и части Украины.

