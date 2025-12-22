Зеленский об украинской ПВО: сначала результат, потом - разговоры

Украина работает над усилением своей противовоздушной обороны, но все зависит от технических возможностей специалистов.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время встречи с дипломатами.

"Что касается наших системы ПВО. Мы не просто так говорим о сигналах, потому что Украина над этим работает. Здесь все зависит от технических возможностей наших специалистов - насколько быстро они смогут это сделать", - подчеркнул он.

Президент отметил, что "ПВО быстро не рождается", и добавил, что "хочется еще быстрее". По его словам, Украина близко к соответствующим результатам.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы сначала был результат, прежде чем говорить о нем более подробно.

"Безусловно, мы хотим, чтобы война закончилась, и будем усиливаться, сильный контракт, над которым работаем - по паре десятков систем Patriot с американцами, закупать через те или иные программы. Это все то, над чем мы работаем, и я уверен, что результат будет", - подчеркнул украинский лидер.

Он напомнил, что примерно 20 лет назад только в Киеве было 200-250 систем ПВО С-300.

"Представьте, сколько нужно для всей нашей страны. Представьте, какой процент мы имеем сейчас. И представьте, сколько еще нужно. На все это будет непросто найти средства. Поэтому наши системы ПВО необходимы в тот или иной момент", - рассказал Зеленский.