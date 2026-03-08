ua en ru
Зеленський: українські експерти будуть на Близькому Сході вже наступного тижня

17:06 08.03.2026 Нд
2 хв
Україна веде переговори щодо обміну дефіцитними засобами
aimg Едуард Ткач
Зеленський: українські експерти будуть на Близькому Сході вже наступного тижня Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські експерти щодо перехоплювачів дронів прибудуть на Близький Схід вже наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Києві.

Читайте також: Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну

Зеленський поінформував, що українські експерти одразу ж будуть зі своїми спроможностями допомогти.

"Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, вони подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. То тоді будемо рухатись далі", - сказав президент.

Також він додав, що порушує питання обміну засобами, які в дефіциті зараз в Україні, але в достатній кількості на Близькому Сході.

Допомога в обороні на Близькому Сході

Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від дронових атак Ірану. Водночас він наголосив, що це не повинно вплинути на обороноздатність української армії.

До речі, начальник ГУР МО України Вадим Скібіцький теж підтверджував, що Україна володіє винятковим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" і готова ділитися ним із партнерами. Однак відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.

