Зеленський: українські експерти будуть на Близькому Сході вже наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські експерти щодо перехоплювачів дронів прибудуть на Близький Схід вже наступного тижня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Києві.
Зеленський поінформував, що українські експерти одразу ж будуть зі своїми спроможностями допомогти.
"Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, вони подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. То тоді будемо рухатись далі", - сказав президент.
Також він додав, що порушує питання обміну засобами, які в дефіциті зараз в Україні, але в достатній кількості на Близькому Сході.
Допомога в обороні на Близькому Сході
Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський анонсував, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від дронових атак Ірану. Водночас він наголосив, що це не повинно вплинути на обороноздатність української армії.
До речі, начальник ГУР МО України Вадим Скібіцький теж підтверджував, що Україна володіє винятковим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" і готова ділитися ним із партнерами. Однак відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.