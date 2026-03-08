Зеленський: українські експерти будуть на Близькому Сході вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські експерти щодо перехоплювачів дронів прибудуть на Близький Схід вже наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Києві.

Зеленський поінформував, що українські експерти одразу ж будуть зі своїми спроможностями допомогти.

"Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, вони подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. То тоді будемо рухатись далі", - сказав президент.

Також він додав, що порушує питання обміну засобами, які в дефіциті зараз в Україні, але в достатній кількості на Близькому Сході.