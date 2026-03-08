ua en ru
Зеленский: украинские эксперты будут на Ближнем Востоке уже на следующей неделе

17:06 08.03.2026 Вс
2 мин
Украина ведет переговоры по обмену дефицитными средствами
aimg Эдуард Ткач
Зеленский: украинские эксперты будут на Ближнем Востоке уже на следующей неделе Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты по перехватчикам дронов прибудут на Ближний Восток уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Читайте также: Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину

Зеленский проинформировал, что украинские эксперты сразу же будут со своими возможностями помочь.

"Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями помочь. Тогда будем двигаться дальше", - сказал президент.

Также он добавил, что поднимает вопрос обмена средствами, которые в дефиците сейчас в Украине, но в достаточном количестве на Ближнем Востоке.

Помощь в обороне на Ближнем Востоке

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский анонсировал, что Украина поможет странам Ближнего Востока защищаться от дроновых атак Ирана. В то же время он подчеркнул, что это не должно повлиять на обороноспособность украинской армии.

Кстати, начальник ГУР МО Украины Вадим Скибицкий тоже подтверждал, что Украина обладает исключительным опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Однакоотправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет.

Новости
