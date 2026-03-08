Зеленский: украинские эксперты будут на Ближнем Востоке уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты по перехватчикам дронов прибудут на Ближний Восток уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Зеленский проинформировал, что украинские эксперты сразу же будут со своими возможностями помочь.

"Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями помочь. Тогда будем двигаться дальше", - сказал президент.

Также он добавил, что поднимает вопрос обмена средствами, которые в дефиците сейчас в Украине, но в достаточном количестве на Ближнем Востоке.