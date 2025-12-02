Зеленський: Україна зараз ближча до миру, ніж будь-коли

Мирний план США

Нагадаємо, українські чиновники за останній час уже двічі зустрілися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Західні ЗМІ писали про те, що в результаті таких переговорів план було скорочено - спочатку він складався з 28 пунктів.

Учора, 1 грудня, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що мирний план США було доопрацьовано в результаті переговорів. Вона не розкрила деталей про те, який вигляд документ має зараз.

Водночас сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в мирному плані є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві й доопрацьовані у Флориді.

За словами глави української держави, найскладнішими питаннями залишаються території, доля заморожених активів Росії, а також гарантії безпеки для України від США і Євросоюзу.

Сьогодні в Москві проходить зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера і російського диктатора Володимира Путіна, під час якої також обговорюється мирний план.