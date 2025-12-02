Зеленский: Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо

Мирный план США

Напомним, украинские чиновники за последнее время уже два раза встретились с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана США.

Западные СМИ писали о том, что в результате таких переговоров план был сокращен - изначально он состоял из 28 пунктов.

Вчера, 1 декабря, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что мирный план США был доработан в результате переговоров. Она не раскрыла деталей о том, как документ выглядит сейчас.

При этом сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде.

По словам главы украинского государства, самыми сложными вопросами остаются территории, судьба замороженных активов России, а также гарантии безопасности для Украины от США и Евросоюза.

Сегодня в Москве проходит встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и российского диктатора Владимира Путина, в ходе которой также обсуждается мирный план.