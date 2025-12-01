"Дуже оптимістичні": у Трампа заявили про доопрацювання мирного плану для України
Мирний план США для завершення війни Росії проти України було серйозно доопрацьовано. У Вашингтоні налаштовані оптимістично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Лівітт попросили прокоментувати, наскільки близьким є укладення угоди щодо завершення війни Росії проти України.
"Адміністрація налаштована дуже оптимістично", - відповіла вона.
Лівітт звернула увагу, що вся команда президента Дональда Трампа докладає величезних зусиль до процесу встановлення миру в Україні.
"Лише вчора відбулися дуже хороші переговори з українцями у Флориді, а зараз, зрозуміло, спецпосланець Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку демонструє ця адміністрація, коли ми однаково активно розмовляємо з обома сторонами. Ми виклали свої пропозиції на папері, і ці пункти були серйозно доопрацьовані", - додала вона.
Також прессекретарка сказала, що деталі розкривати не буде і "дозволить переговірникам вести переговори".
"Загалом же ми справді почуваємося впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися", - заявила вона.
Переговори України та США
Нагадаємо, після того, як стало відомо про мирний план США з 28 пунктів, українські чиновники вже кілька разів зустрілися з американськими чиновниками.
У результаті таких зустрічей американська ініціатива була доопрацьована. Офіційної інформації про те, який вигляд має мирний план на даний момент, немає.
Джерела РБК-Україна повідомили, що в результаті переговорів у Женеві з мирного плану прибрали пункт, який передбачав "ліміт" на чисельність української армії.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 грудня, підкреслив, що найскладнішим залишається питання територій. Його під час переговорів обговорювали 6,5 години.