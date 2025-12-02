ua en ru
Зеленський: Україна зараз ближча до миру, ніж будь-коли

Ірландія, Вівторок 02 грудня 2025 19:08
UA EN RU
Зеленський: Україна зараз ближча до миру, ніж будь-коли Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники очікують подальших переговорів щодо мирного плану США. Україна наразі ближча до миру, ніж будь-коли.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в ірландському парламенті.

Голова української держави нагадав, що цього ранку українська делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною.

"Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли, є шанси", - наголосив Зеленський.

Мирний план США

Нагадаємо, українські чиновники за останній час уже двічі зустрілися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Західні ЗМІ писали про те, що в результаті таких переговорів план було скорочено - спочатку він складався з 28 пунктів.

Учора, 1 грудня, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що мирний план США було доопрацьовано в результаті переговорів. Вона не розкрила деталей про те, який вигляд документ має зараз.

Водночас сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в мирному плані є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві й доопрацьовані у Флориді.

За словами глави української держави, найскладнішими питаннями залишаються території, доля заморожених активів Росії, а також гарантії безпеки для України від США і Євросоюзу.

Сьогодні в Москві проходить зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера і російського диктатора Володимира Путіна, під час якої також обговорюється мирний план.

