Зеленський: Україну просили не атакувати Росію під час "Дня перемоги", слово стримано

"День перемоги" у Росії

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на фронті з 8 по 11 травня з нагоди "Дня перемоги". Україна, своєю чергою, запропонувала встановити режим припинення вогню щонайменше на 30 днів. Втім, зрештою російські терористи продовжували наступати по всіх фронтах, а їх кількість атак лише зростала.

Парад Путіна відвідав лідер Китаю Сі Цзіньпін. Під час зустрічі китайський лідер закликав голову Кремля до "справедливої" мирної угоди щодо України.

Окремо варто додати й те, що вперше з початку повномасштабної війни на святкування приїхали політики з Європи. Мова йде про прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Олександра Вучича. При цьому Фіцо став єдиним з лідерів країн Євросоюзу, який вирішив навідатися до Путіна на парад.

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