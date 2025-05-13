Зеленський: Україну просили не атакувати Росію під час "Дня перемоги", слово стримано

Китай й інші країни просили Україну не обстрілювати Росію з 8 по 10 травня, оскільки Москву відвідуватимуть низка лідерів інших держав. Київ, своєю чергою, стримав слово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції.
За словами Зеленського, Україна отримала сигнал від китайської сторони про те, що вони підтримують ініціативу щодо 30-денного припинення вогню на фронті. У тому ж числі був сигнал від Китаю та інших держав про те, що було б справедливо уникати обстрілів території Росії з 8 по 10 травня, оскільки країну відвідуватимуть низка західних лідерів.
"Розуміємо, про що йдеться мова. Україна знов своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє. Ніяких ударів, незважаючи на пропаганду "русских", на 9 травня по параду їх не було", - додав він.
Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на фронті з 8 по 11 травня з нагоди "Дня перемоги". Україна, своєю чергою, запропонувала встановити режим припинення вогню щонайменше на 30 днів. Втім, зрештою російські терористи продовжували наступати по всіх фронтах, а їх кількість атак лише зростала.
Парад Путіна відвідав лідер Китаю Сі Цзіньпін. Під час зустрічі китайський лідер закликав голову Кремля до "справедливої" мирної угоди щодо України.
Окремо варто додати й те, що вперше з початку повномасштабної війни на святкування приїхали політики з Європи. Мова йде про прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Олександра Вучича. При цьому Фіцо став єдиним з лідерів країн Євросоюзу, який вирішив навідатися до Путіна на парад.
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