Зеленский: Украину просили не атаковать Россию во время "Дня победы", слово сдержано

Китай и другие страны просили Украину не обстреливать Россию с 8 по 10 мая, поскольку Москву будут посещать ряд лидеров других государств. Киев, в свою очередь, сдержал слово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
По словам Зеленского, Украина получила сигнал от китайской стороны о том, что они поддерживают инициативу по 30-дневному прекращению огня на фронте. В том же числе был сигнал от Китая и других государств о том, что было бы справедливо избегать обстрелов территории России с 8 по 10 мая, поскольку страну будут посещать ряд западных лидеров.
"Понимаем, о чем идет речь. Украина вновь своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает. Никаких ударов, несмотря на пропаганду "русских", на 9 мая по параду их не было", - добавил он.
Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на фронте с 8 по 11 мая по случаю "Дня победы". Украина, в свою очередь, предложила установить режим прекращения огня минимум на 30 дней. Впрочем, в конце концов российские террористы продолжали наступать по всем фронтам, а их количество атак только росло.
Парад Путина посетил лидер Китая Си Цзиньпин. Во время встречи китайский лидер призвал главу Кремля к "справедливому" мирному соглашению по Украине.
Отдельно стоит добавить и то, что впервые с начала полномасштабной войны на празднование приехали политики из Европы. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и президенте Сербии Александре Вучиче. При этом Фицо стал единственным из лидеров стран Евросоюза, который решил наведаться к Путину на парад.
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