"День победы" в России

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на фронте с 8 по 11 мая по случаю "Дня победы". Украина, в свою очередь, предложила установить режим прекращения огня минимум на 30 дней. Впрочем, в конце концов российские террористы продолжали наступать по всем фронтам, а их количество атак только росло.

Парад Путина посетил лидер Китая Си Цзиньпин. Во время встречи китайский лидер призвал главу Кремля к "справедливому" мирному соглашению по Украине.

Отдельно стоит добавить и то, что впервые с начала полномасштабной войны на празднование приехали политики из Европы. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и президенте Сербии Александре Вучиче. При этом Фицо стал единственным из лидеров стран Евросоюза, который решил наведаться к Путину на парад.

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