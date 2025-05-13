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Зеленский: Украину просили не атаковать Россию во время "Дня победы", слово сдержано

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Китай и другие страны просили Украину не обстреливать Россию с 8 по 10 мая, поскольку Москву будут посещать ряд лидеров других государств. Киев, в свою очередь, сдержал слово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

По словам Зеленского, Украина получила сигнал от китайской стороны о том, что они поддерживают инициативу по 30-дневному прекращению огня на фронте. В том же числе был сигнал от Китая и других государств о том, что было бы справедливо избегать обстрелов территории России с 8 по 10 мая, поскольку страну будут посещать ряд западных лидеров.

"Понимаем, о чем идет речь. Украина вновь своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает. Никаких ударов, несмотря на пропаганду "русских", на 9 мая по параду их не было", - добавил он.

 

"День победы" в России

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на фронте с 8 по 11 мая по случаю "Дня победы". Украина, в свою очередь, предложила установить режим прекращения огня минимум на 30 дней. Впрочем, в конце концов российские террористы продолжали наступать по всем фронтам, а их количество атак только росло.

Парад Путина посетил лидер Китая Си Цзиньпин. Во время встречи китайский лидер призвал главу Кремля к "справедливому" мирному соглашению по Украине.

Отдельно стоит добавить и то, что впервые с начала полномасштабной войны на празднование приехали политики из Европы. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и президенте Сербии Александре Вучиче. При этом Фицо стал единственным из лидеров стран Евросоюза, который решил наведаться к Путину на парад.

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