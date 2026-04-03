Підготовка до зими "на паузі": Україна змінює плани закупівлі газу через війну в Ірані

15:13 03.04.2026 Пт
У планах Києва - імпортувати до 2,5 млрд кубометрів газу
aimg Валерій Ульяненко aimg Юрій Дощатов
Фото: Україна планує перенести газовий імпорт на кінець року (Getty Images)

Україна планує перенести період активного імпорту газу для наповнення сховищ на другу половину року через різке подорожчання енергоресурсів на тлі війни в Ірані.

Про це РБК-Україна повідомили джерела на ринку.

Читайте також: На місяць раніше, ніж минулого року. Україна почала поповнювати запаси газу

За словами співрозмовника, поки що немає прогнозів щодо зниження ціни на газ у найближчі місяці. Тому імпорт може бути активізований навіть наприкінці третього - на початку четвертого кварталів.

Зазвичай газ для наповнення сховищ Україна активно імпортувала з кінця весни до початку осені. Минулого року додаткові обсяги газу закуповувалися в Європі в зимовий період, щоб уникнути дефіциту.

За лютневими оцінками уряду, з якими ознайомилося видання, протягом року планувалося імпортувати 2-2,5 млрд кубометрів. Але для цього поки що немає коштів.

Скорочення імпорту газу

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в енергетиці розповіли, що з 1 квітня Україна істотно скоротила імпорт газу і припинила його поставки через Угорщину, а також через Словаччину і Румунію. Причина полягає в тому, що трейдери не запланували їх за цими напрямками.

Станом на середу біло зарезервовано лише поставки через Польщу в обсязі 0,78 млн кубометрів, що становить 3% від добових поставок газу в березні.

Відсутність заявок на бронювання потужностей для поставок газу може бути пов'язана з його подорожчанням у березні через війну в Ірані. Ціна газу в Європі за місяць зросла майже на 60% і зараз перевищує 600 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше Reuters писало, що "Нафтогаз" почав переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо спільного освоєння газового родовища на шельфі Чорного моря.

Україна виявила цей об'єкт ще до початку повномасштабної війни. Точні обсяги запасів не розголошуються, проте джерела у галузі називають його "одним із найперспективніших" у Чорноморському регіоні.

РБК-Україна також раніше повідомило, що Україна вже третій тиждень продовжує накопичення запасів газу в підземних сховищах. Воно почалося на місяць раніше, ніж минулого року.

Більше про те, з якими складнощами може зіткнутися Україна під час підготовки до зими, читайте в матеріалі РБК Україна.

Більше по темі:
Україна Іран Газ
Новини
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої