Зеленський про питання території: чесно - стояти там, де стоїмо
Єдина справедлива позиція щодо територіального питання на переговорах для України полягає у принципі "стоїмо там, де стоїмо". Мається на увазі поточна лінія зіткнення з російськими окупантами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 грудня.
Зеленський пояснив, що зупинка на поточній лінії фронту означає, що росіяни залишаться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а Україна збереже за собою ті частини регіону, які зараз контролює. Повертати тимчасово окуповані території доведеться виключно дипломатичним шляхом.
"Це принципові речі. У будь-якому форматі, якби ми не підходили до цього питання, для нас важливо, щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо. На мій погляд, це справедливо", - зазначив президент.
Загалом, додав Зеленський, присутність російських окупантів на українських територіях - це загалом велика несправедливість, але зараз доводиться шукати тимчасове компромісне рішення.
Росіяни висувають ультиматуми та вимагають, щоб Україна залишила Донбас. Українська сторона вже проінформувала США, що не збирається цього робити - ані конституційно такий вихід неможливий, ані український народ не збирається уповноважувати владу на це.
США намагаються знайти компроміс, тому пропонують "вільну економічну зону" - там, мовляв, не буде військ та важкого озброєння. Проблема в тому, що там живуть люди, там є управління, тому потрібна поліцейська місія. Хто буде цю місію виконувати - незрозуміло.
"Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, тому що ми не віримо, що така вільна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію, що в принципі вона і робила всі ці роки агресію. Тому так не може бути", - додав президент.
Зеленський зазначив, що у питанні відведення військ Україна вимагає дзеркальних кроків. Якщо ЗСУ відходять на п'ять кілометрів, те саме роблять росіяни. Якщо на 10 - те саме роблять росіяни.
"І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною або ще якимось чином називатися, якщо там є відповідні преференції, але до цього всього треба ще дожити. Найкраще - чесний варіант - стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде підійматися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам, вибачаюся, але це вирішувати буде народ", - резюмував президент.
Зазначимо, трохи раніше Зеленський заявив, що станом на сьогодні мирної угоди немає. Він пояснив, що угода є тоді, коли її підписали лідери та припинена війна. Україна не бажає отримувати "папірець", подібний до Будапештського меморандуму, тому буде проробляти усі нюанси.
Раніше Зеленський уже підтвердив, що територіальне питання залишається одним із найважчих. За його словами, позиції двох країн поки що не збігаються. Але важливо, що США чують позицію України. При цьому Зеленський додав, що не вважає, що США щось вимагають від України на переговорах. За його словами, все сприймається як вимоги Росії для завершення війни.