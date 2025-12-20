Зеленський про питання території: чесно - стояти там, де стоїмо

Єдина справедлива позиція щодо територіального питання на переговорах для України полягає у принципі "стоїмо там, де стоїмо". Мається на увазі поточна лінія зіткнення з російськими окупантами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 грудня.

Зеленський пояснив, що зупинка на поточній лінії фронту означає, що росіяни залишаться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а Україна збереже за собою ті частини регіону, які зараз контролює. Повертати тимчасово окуповані території доведеться виключно дипломатичним шляхом.

"Це принципові речі. У будь-якому форматі, якби ми не підходили до цього питання, для нас важливо, щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо. На мій погляд, це справедливо", - зазначив президент.

Загалом, додав Зеленський, присутність російських окупантів на українських територіях - це загалом велика несправедливість, але зараз доводиться шукати тимчасове компромісне рішення.

Росіяни висувають ультиматуми та вимагають, щоб Україна залишила Донбас. Українська сторона вже проінформувала США, що не збирається цього робити - ані конституційно такий вихід неможливий, ані український народ не збирається уповноважувати владу на це.

США намагаються знайти компроміс, тому пропонують "вільну економічну зону" - там, мовляв, не буде військ та важкого озброєння. Проблема в тому, що там живуть люди, там є управління, тому потрібна поліцейська місія. Хто буде цю місію виконувати - незрозуміло.

"Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, тому що ми не віримо, що така вільна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію, що в принципі вона і робила всі ці роки агресію. Тому так не може бути", - додав президент.

Зеленський зазначив, що у питанні відведення військ Україна вимагає дзеркальних кроків. Якщо ЗСУ відходять на п'ять кілометрів, те саме роблять росіяни. Якщо на 10 - те саме роблять росіяни.

"І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною або ще якимось чином називатися, якщо там є відповідні преференції, але до цього всього треба ще дожити. Найкраще - чесний варіант - стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде підійматися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам, вибачаюся, але це вирішувати буде народ", - резюмував президент.