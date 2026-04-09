Зеленський: Україна готує тристоронню мирну зустріч і чекає Віткоффа після свят

Підготовка до переговорів

Найближчим часом може відбутися тристороння зустріч, присвячена завершенню війни в Україні.

Водночас остаточний формат перемовин ще не узгоджений. Про це глава держави заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Припинення війни і мир в Україні - питання номер один і завдання номер один для мене, для нашої переговорної групи, для України в цілому. Ми знаходимося сьогодні в тристоронньому процесі різних домовленостей. Через війну на Близькому Сході були відтермінування наших зустрічей. Остання була у нас в форматі відео. Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів", - повідомив Зеленський.

Ключові питання безпеки

За словами президента, триває робота над доопрацюванням гарантій безпеки для України.

Зокрема, відкритими залишаються питання фінансування армії після завершення війни та забезпечення системами протиповітряної оборони.

Окремо він підкреслив складність питання реакції Сполучених Штатів у разі повторної агресії з боку Росії.

Терміни та участь США

Зеленський також зазначив, що точна дата візиту американських представників поки не визначена.

Це пов'язано з тим, що переговорники США наразі займаються перемовинами з Іраном.

Очікується, що строки можуть бути узгоджені після великодніх свят.