Зеленський: Україна готова просуватися вперед із мирним планом США

Мирний план США

Нагадаємо, що мирний план США вже встигли змінити з моменту, коли про нього стало відомо.

Коригування плану відбулося на зустрічі українських та американських чиновників у Женеві. Зокрема, за даними Financial Times, тепер план включає 19 пунктів, а не 28.

Очікується, що найголовніші питання обговорюватимуть президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп. Поки точно невідомо, коли відбудеться їхня зустріч.

Українська сторона висловила готовність провести переговори на рівні лідерів до кінця листопада.

Також, як пише FT, Україна нібито висловила готовність обмежити чисельність армії до 800 тисяч.

Водночас російська сторона поки що продовжує шантаж і погрози відхилити нову версію мирного США.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевнив, що Москва не підтримає план, якщо він не передбачатиме "домовленостей", які начебто були досягнуті між російським диктатором Володимиром Путіним і Трампом під час їхньої зустрічі на Алясці.