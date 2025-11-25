Зеленский: Украина готова продвигаться вперед с мирным планом США

Мирный план США

Напомним, что мирный план США уже успели изменить с момента, когда о нем стало известно.

Корректировка плана произошла на встрече украинских и американских чиновников в Женеве. В частности, по данным Financial Times, теперь план включает 19 пунктов, а не 28.

Ожидается, что самые ключевые вопросы будут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Пока точно неизвестно, когда состоится их встреча.

Украинская сторона выразила готовность провести переговоры на уровне лидеров до конца ноября.

Также, как пишет FT, Украина якобы выразила готовность ограничить численность армии до 800 тысяч.

В то же время российская сторона пока что продолжает шантаж и угрозы отклонить новую версию мирного США.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Москва не поддержит план, если он не будет предусматривать "договоренностей", которые якобы были достигнуты между российским диктатором Владимиром Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске.