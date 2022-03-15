Зеленский: Украина не претендует на 5 статью, потому что для этого нужна уверенность НАТО

Украина не претендует на пятую статью Альянса, поскольку НАТО не хватает в себе уверенности. В то же время наша страна предложила пути для защиты собственных территорий.

" Украина не претендует на активизацию пятой статьи НАТО. Мы всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так, как небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть "но", какой будет ответ члена Альянса на Востоке Европы, если они обращаются о защите, если к ним прилетят российские ракеты, российские самолеты",- заявил Зеленский.

Как отметил президент, пятая статья (нападение на члена альянса рассматривается как нападение на весь НАТО) не заработает до тех пор, пока НАТО не прекратит бояться. Между тем Украина и в дальнейшем просит предоставить возможность самостоятельно защитить небо над страной.

"Итак, чтобы заработала пятая статья, нужна уверенность, что Альянс не побоится отреагировать, что не будет самогипноза о Третьей мировой войне. Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо самостоятельно. Мы делаем все для того, чтобы получить самолеты и средства ПВО", - отметил президент.