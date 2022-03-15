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Воздушные силы ВСУ подтвердили, что беспилотники оккупантов уже на территории стран НАТО

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 00:35
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что беспилотники оккупантов уже на территории стран НАТО Фото: военный беспилотный летательный аппарат (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Радиолокационные средства Воздушных Сил ВСУ зафиксировали факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных Сил ВСУ.

"Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела во Львовской области, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Остатки ищут", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть информация о падении в соседней Румынии беспилотника типа "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил России.

"Как видим, оккупанты продолжают проводить свои провокационные действия, не стесняясь, залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО", - добавили украинские военные.

Напомним, беспилотник "Орлан-10" упал на территорию Румынии.

Мы также писали о том, что в Загребе (Хорватия) разбился неизвестный объект. Есть подозрение, что это беспилотник.

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