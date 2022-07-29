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Зеленский: Украина готова к экспорту зерна, но есть условие

Фото: Украина готова к экспорту зерна (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васкив

Украина готова к экспорту зерна через Черное море. Однако сперва необходимо дождаться сигналов от партнеров относительно начала транспортировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Владимира Зеленского.

Глава государства совершил рабочий визит в Одесскую область. В порту "Черноморск" он ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно для дальнейшего экспорта.

"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам - ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасную ситуацию. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать", - отметил Зеленский.

По его словам, экспорт может начаться в ближайшие дни.

Президент убежден, что разблокировка зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, которые нуждаются в пищевой продукции.

"Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом мировой продовольственной безопасности", - добавил он.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Для этого в Украине снова откроют порты в Одессе и Черноморске, а также порт " Южный".

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