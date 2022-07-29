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Зеленський: Україна готова до експорту зерна, але є умова

Фото: Україна готова до експорту зерна (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васьків

Україна готова до експорту зерна через Чорне море. Однак спершу необхідно дочекатися сигналів від партнерів щодо початку транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Ми готові до експорту українського зерна. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що "поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити".

За його словами, наразі Україна очікує сигналів від партнерів щодо початку транспортування врожаю.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Для цього в Україні знову відкриють порти в Одесі та Чорноморську, а також порт "Південний".

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