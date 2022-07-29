Зеленський: Україна готова до експорту зерна, але є умова

"Ми готові до експорту українського зерна. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що "поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити".

За його словами, наразі Україна очікує сигналів від партнерів щодо початку транспортування врожаю.