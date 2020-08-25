Зеленский: Украина не будет вмешиваться в выборы Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Беларуси и общество должны начать диалог, чтобы избежать кровопролития. Он отметил, что не хотел бы ситуации, которая произошла в 2014 году.

Об этом Зеленский заявил в интервью Euronews.

Он отметил, что Украина не будет вмешиваться в выборы Беларуси.

"Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали, или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю этому народу такого же сценария. Я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко должен иметь смелость назначить новые выборы, поскольку только так возможно урегулировать политический кризис в этой стране.

В Минске ответили, что не нуждаются в советах украинского президента.

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.