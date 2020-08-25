Зеленський: Україна не буде втручатися у вибори Білорусі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Білорусі та суспільство мають розпочати діалог, щоб уникнути кровопролиття. Він зазначив, що не хотів би ситуації, яка сталася у 2014 році.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews.

Він зазначив, що Україна не буде втручатися у вибори Білорусі.

"Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали, або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю цьому народу такого ж сценарію. Я вважаю, що ще не пізно владі та суспільству розпочати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не має бути кривавим", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори, оскільки тільки так можливо врегулювати політичну кризу в цій країні.

У Мінську відповіли, що не потребують порад українського президента.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.