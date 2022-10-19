Зеленський про указ Путіна щодо "воєнного стану": Істерика у "товаріщєй чєкістов"

Підписаний керівником Кремля Володимиром Путінин указ про "воєнний стан" на окупованих територіях України вказує на істерику всередині Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Український лідер зауважив, що РФ півроку цуралася навіть слова "війна" та карала за нього своїх же людей кримінальними справами.

Зеленський наголосив, що окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну.

"Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії", - додав президент.