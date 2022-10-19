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Зеленський про указ Путіна щодо "воєнного стану": Істерика у "товаріщєй чєкістов"

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Підписаний керівником Кремля Володимиром Путінин указ про "воєнний стан" на окупованих територіях України вказує на істерику всередині Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Український лідер зауважив, що РФ півроку цуралася навіть слова "війна" та карала за нього своїх же людей кримінальними справами.

Зеленський наголосив, що окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну.

"Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії", - додав президент.

Нагадаємо, Путін оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.

Україна розцінює це рішення як нікчемне і вважає, що воно має на меті придушити спротив російській окупації.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України