Зеленский об указе Путина о "военном положении": Истерика в "товарищей чекистов"

Подписанный руководителем Кремля Владимиром Путининым указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины указывает на истерику внутри России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Украинский лидер отметил, что РФ полгода сторонилась даже слова "война" и наказывала за него своих же людей уголовными делами.
Зеленский подчеркнул, что оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну.
"Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", - добавил президент.
Напомним, Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины с 20 октября.
Украина расценивает это решение как ничтожное и считает, что оно имеет целью подавить сопротивление российской оккупации.
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