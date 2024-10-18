Орбан відкинув план перемоги Зеленського, запропонувавши віддати Путіну захоплені території

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Index .

Орбан послідовно прагне заблокувати допомогу ЄС Києву, одночасно збільшуючи зв'язки з Москвою. Він повторив, що Україна "не може перемогти" Росію у воєнному відношенні.

"Вісти переговори з позиції сили - хороша ідея, але ми слабкі. Мені подобаються ці великі фрази, сформульовані в політичних салонах, але тим часом помирають тисячі українців. Хороша ідея - не воювати, а припинити вогонь і покласти край війні. У кожного є військова стратегія, ми маємо мирну стратегію", - заявив Орбан.

Метою ЄС має бути якнайшвидше припинення війни дипломатичним шляхом таким чином, щоб Україна "втратила якнайменше територій" внаслідок врегулювання.

"Це закінчиться поразкою. Інші 26 країн у шоці вислухали план перемоги Зеленського. Що у вас було досі? Досі ми думали, що слідуємо переможному плану", - сказав Орбан.

Він запитав: "Якщо вони зараз переходять на план перемоги, чи був у вас досі план поразки?"

"Ми не підтримуємо це, тому що це не план перемоги Угорщини. Ми раніше не брали участі у війні і далі в ній не братимемо участі", - сказав він.

Ядерна зброя України

Орбан також зачепив новини про те, що Україна може відтворити ядерну зброю. Але, за його словами, особисто чув від українського президента, що про це не йдеться.

"Можливо були нюанси перекладу, але мені не здалося, що українці хочуть стати ядерною державою. Але така можливість лякає. Такий український план викликає паніку по всій Європі", - сказав він.

На саміті в Брюсселі 17 жовтня Орбан вкотре заблокував зусилля ЄС щодо коригування режиму санкцій щодо Росії, що було необхідно для розблокування значної участі США у кредиті Україні у розмірі 50 млрд доларів.

Орбан є затятим прихильником кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, який розкритикував фінансування США для України і заявив, що прагнутиме швидкого укладання угоди з Росією, що відповідає позиції угорського прем'єр-міністра.