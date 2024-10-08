Угорщина заблокувала кредит Україні на 50 млрд євро до завершення виборів у США
Угорщина вирішила відкласти остаточне рішення щодо виділення Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США. Крім того, Будапешт відклав рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.
Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", - заявив він.
Кредит, узгоджений лідерами G7 у червні, буде обслуговуватися за рахунок заморожених на Заході активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. Європейський союз готовий надати до 35 мільярдів євро з цих активів для підтримки кредиту, а решта коштів має надійти від США та інших членів G7.
При цьому Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії, пропонуючи змінити їх з кожних шести місяців на три роки. Це необхідно для забезпечення стабільного фінансування кредиту, який планують надати країни G7.
Рішення з цього питання обговорюватимуть на зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але остаточних домовленостей буде досягнуто тільки після виборів 5 листопада.
Кредит Україні
У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який буде виплачено за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Європейський Союз також ухвалив кредит на 35 мільярдів євро для України, забезпечений майбутніми надходженнями від активів російського центробанку. Це забезпечить стабільну фінансову підтримку України, особливо у світлі можливих змін у політиці США.
Заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра зазначила, що поки що неясно, як Україна зможе отримати кредит у 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів, оскільки не вистачає політичної волі для виділення коштів.
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