Угорщина заблокувала кредит Україні на 50 млрд євро до завершення виборів у США

Угорщина вирішила відкласти остаточне рішення щодо виділення Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США. Крім того, Будапешт відклав рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", - заявив він.

Кредит, узгоджений лідерами G7 у червні, буде обслуговуватися за рахунок заморожених на Заході активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. Європейський союз готовий надати до 35 мільярдів євро з цих активів для підтримки кредиту, а решта коштів має надійти від США та інших членів G7.

При цьому Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії, пропонуючи змінити їх з кожних шести місяців на три роки. Це необхідно для забезпечення стабільного фінансування кредиту, який планують надати країни G7.

Рішення з цього питання обговорюватимуть на зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але остаточних домовленостей буде досягнуто тільки після виборів 5 листопада.