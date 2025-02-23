Зеленський про угоду із США: я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців

"Якщо умова сьогодні така, що США кажуть, ми вам дамо допомогу, але ви повинні її повернути з прибутком для США - це угода. Це угода - не грант. Це нова угода. І я сказав, що я готовий до такого діалогу", - сказав Зеленський.

Президент висловив впевненість, що такий діалог буде позитивним, "подобається він мені чи ні, бо нам треба допомога".

"Якщо ваша умова, що ви не дасте допомогу, якщо ми не підпишемо угоду, то тоді зрозуміло. Питання - скільки ви даєте допомоги? 10, 20, 30 млрд, зброєю, прямою фінансовою допомогою? Давайте говорити, я буду вам вдячний, і скажіть ціну цієї допомоги", - додав він.

Глава держави назвав ще одну причину, через яку він не погодився підписати угоду із США.

"Бо я не розумію цієї логіки. Або давайте я скажу, як я її розумію. Я готовий проговорити все це з Трампом. Вони хочуть прагматичну угоду, окей, давайте проговоримо прагматично. У мене в житті було кілька угод, я знаю, як з серйозними хлопцями підписувати угоду", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що угоду потрібно підписувати так, "щоб залишитися друзями та партнерами й розуміти, як будете розходитися. Не через скандали та суди, а по-партнерськи".

"Там є 1/2 такий елемент. Я його підкреслив "червоним", щоб юристи його проговорили. Тобто на кожен долар він США Україна має повернути два. Тобто простою мовою це 100-відсотковий кредит. Вони кажуть, це ж ваш фонд, ми ним керуємо 50/50. Ні, 100% права фонду за США. І якщо США проголосують нам допомогу в Конгресі 50 млрд, ми мусимо повернути з вами 1/2, тобто 100% на кредит", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що таким чином Україні доведеться повернути США 100 млрд доларів.

"Якщо це вимушено і ми без цього не можемо, то ми повинні на це йти. Але у мене питання, коли США продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії - вони заробляють 100%. Я хочу діалогу з Трампом. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", - наголосив глава держави.