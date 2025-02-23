Зеленский о соглашении с США: я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

"Если условие сегодня таково, что США говорят, мы вам дадим помощь, но вы должны ее вернуть с прибылью для США - это соглашение. Это соглашение - не грант. Это новое соглашение. И я сказал, что я готов к такому диалогу", - сказал Зеленский.

Президент выразил уверенность, что такой диалог будет положительным, "нравится он мне или нет, потому что нам нужна помощь".

"Если ваше условие, что вы не дадите помощь, если мы не подпишем соглашение, то тогда понятно. Вопрос - сколько вы даете помощи? 10, 20, 30 млрд, оружием, прямой финансовой помощью? Давайте говорить, я буду вам благодарен, и скажите цену этой помощи", - добавил он.

Глава государства назвал еще одну причину, по которой он не согласился подписать соглашение с США.

"Потому что я не понимаю этой логики. Или давайте я скажу, как я ее понимаю. Я готов проговорить все это с Трампом. Они хотят прагматическую сделку, окей, давайте проговорим прагматично. У меня в жизни было несколько сделок, я знаю, как с серьезными ребятами подписывать соглашение", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что соглашение нужно подписывать так, "чтобы остаться друзьями и партнерами и понимать, как будете расходиться. Не через скандалы и суды, а по-партнерски".

"Там есть 1/2 такой элемент. Я его подчеркнул "красным", чтобы юристы его проговорили. То есть на каждый доллар он США Украина должна вернуть два. То есть простым языком это 100-процентный кредит. Они говорят, это же ваш фонд, мы им управляем 50/50. Нет, 100% права фонда за США. И если США проголосуют нам помощь в Конгрессе 50 млрд, мы должны вернуть с вами 1/2, то есть 100% на кредит", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что таким образом Украине придется вернуть США 100 млрд долларов.

"Если это вынужденно и мы без этого не можем, то мы должны на это идти. Но у меня вопрос, когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии - они зарабатывают 100%. Я хочу диалога с Трампом. Я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - подчеркнул глава государства.