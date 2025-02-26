Зеленський про угоду із США: може мати великий успіх або тихенько пройти

Угода між Україною та США

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. У тексті зазначалось, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

За інформацією FT, остаточний варіант угоди передбачає створення фонду, до якого Україна буде відраховувати 50 відсотків доходів із продажу рідкісноземельних ресурсів.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних металів. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

До того ж сьогодні Кабінет міністрів України розгляне текст цієї угоди.

Більш детально про те, що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна розписало суть угоди, що передувало остаточному варіанту та чого очікувати далі.

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